El PE aprueba nuevas normas contra el lavado de dinero

Estrasburgo (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves la revisión de la directiva europea contra el lavado de dinero que introduce nuevas normas contra el blanqueo, como un registro de propietarios finales de las empresas para impedir que se escondan tras estructuras opacas.

La Eurocámara aprobó con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones la quinta directiva contra el lavado de dinero, que había sido pactada entre los diputados y el Consejo (los países) en diciembre de 2017 y ahora solo debe recibir el visto bueno final de los Estados miembros para su entrada en vigor, prevista para 2020.

