Los españoles superan en poder adquisitivo a los italianos, según datos del FMI

Washington (EuroEFE).- Los ciudadanos españoles superan en poder adquisitivo a los italianos, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) del PIB "per capita" en paridad de poder adquisitivo (PIB ppa), un indicador que mide la riqueza de los ciudadanos.

Actualmente, el PIB per cápita del poder adquisitivo (ppa) de España es de 38.171 dólares, mientras que el de Italia es de 37.970 dólares, un indicador que se ha ido acercando paulatinamente entre ambos países durante la última década.

Esta situación macroeconómica tiene dos posibles lecturas: el éxito de la recuperación de la economía española, la cuál crecerá un 2,8 % este año, cuatro décimas más que lo que calculaba en enero el FMI, y el estancamiento de la italiana, que avanzará un 1,5 % en 2018, según las previsiones del mismo organismo.

De hecho, mientras que España es ahora uno de los países que crece a mayor ritmo entre las principales economías de la Unión Europea, Italia se encuentra entre las últimas plazas.

La institución dirigida por Christine Lagarde también proyectó que España se volverá un 7 % más rica que Italia en los próximos cinco años, siempre bajo este indicador, que elimina la distorsión que producen las diferencias de precios entre países.

