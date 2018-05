Bruselas propone una actualización de los impuestos especiales sobre el alcohol

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso esta semana cambios en las normas relativas a los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas dentro de la Unión Europea para "mejorar el entorno empresarial, los costes de las pequeñas empresas y la salud de los consumidores".

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, afirmó en un comunicado que "las normas comunes de la UE sobre la estructura de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas tienen más de 25 años de antigüedad y exigen una actualización urgente".

