Draghi: el crecimiento es "sólido y amplio" pese a la incertidumbre en el comercio

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se mostró este jueves algo más optimista respecto al crecimiento y la inflación de la zona euro, si bien advirtió de que se mantiene la incertidumbre ante el auge del proteccionismo comercial.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que el BCE mantuvo el precio del dinero en el 0 %, Draghi calificó de "buena señal" el acuerdo entre el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el presidente de EEUU, Donald Trump, porque muestra "la disposición a discutir asuntos de comercio en un entorno multilateral".

I came for a deal, we made a deal. The EU continues to stand up for free and fair trade. My joint statement with @realDonaldTrump: https://t.co/JISJJ1CWR2 pic.twitter.com/GMpS0ZL5Ul — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 25 de julio de 2018

No obstante, en rueda de prensa en la sede de la entidad, Draghi consideró que "es demasiado pronto para valorar el contenido del acuerdo", ya que no conoce los detalles en profundidad.

Watch ECB press conference live: President Mario Draghi explains today’s monetary policy decisions https://t.co/DhDHH49VV8 — European Central Bank (@ecb) 26 de julio de 2018

El presidente del BCE hizo hincapié en que el crecimiento económico de la zona del euro es "sólido y amplio", pese a la incertidumbre en el entorno comercial global, y que la política monetaria expansiva actual asegurará que la inflación suba hasta algo por debajo del 2 %, incluso cuando dejen de comprar deuda.

El BCE reconoce que "los últimos indicadores económicos y los resultados de las encuestas de confianza se han estabilizado y apuntan a un crecimiento económico sólido y amplio".

Draghi: While uncertainties, notably related to the global trade environment, remain prominent, the euro area economy is proceeding along a solid and broad-based growth path — European Central Bank (@ecb) 26 de julio de 2018

En la reunión anterior en junio, el BCE destacó que el ritmo de crecimiento se había debilitado. El BCE también espera que la inflación subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos, repunte a finales de año.

Draghi explica las decisiones en materia de política monetaria

Por otra parte, el banquero italiano explicó que el Consejo de Gobierno no ha discutido en la reunión de este jueves la reinversión de los bonos adquiridos que venzan.

Aunque a algunos participantes del mercado les hubiera gustado oír detalles del programa de reinversión de los bonos, Draghi se ha limitado a decir que la cuota de capital de cada banco central nacional en el BCE será también el pilar para realizar las reinversiones, como lo fue al comprar los bonos.

Draghi: Just to be clear on reinvestment, we haven’t discussed it but the capital key remains our anchor — European Central Bank (@ecb) 26 de julio de 2018

La entidad monetaria europea ha comprado desde marzo de 2015 deuda soberana en la misma proporción a la participación de cada banco central nacional de la zona del euro en el capital del BCE.

La cuota de capital del Bundesbank en el BCE es del 25,7 %, del Banco de Francia del 20,3 %, de la Banca d'Italia del 17,6 %, del Banco de España del 12,6 % y del Nederlandsche Bank de Holanda del 5,7 %

El BCE va a reducir a la mitad las compras de deuda pública y privada en el cuarto trimestre, hasta 15.000 millones de euros mensuales, y las va a concluir a finales de diciembre, cuando habrá adquirido bonos por valor de 2,6 billones de euros.

El BCE ha reiterado que mantendrá el precio del dinero hasta, al menos, durante el verano de 2019.

De este modo el BCE se compromete a no incrementar los tipos de interés hasta entonces para garantizar que la inflación sube y que el crecimiento continúe en un momento de incertidumbre por factores geopolíticos como el proteccionismo en el comercio.

Draghi: A trade war where you have rounds of retaliation and responses would create an entire different climate — European Central Bank (@ecb) 26 de julio de 2018

El BCE continua cobrando a los bancos un 0,4 % por el exceso de sus reservas a un día y cuando comience a subir los tipos de interés lo hará primero por esta tasa de interés a los depósitos bancarios.

Draghi: We continue to expect interest rates to remain at their present levels at least through the summer of 2019 — European Central Bank (@ecb) 26 de julio de 2018

Draghi tampoco ha dado este jueves más detalles sobre esa fecha, que algunos expertos consideran que podría ser en septiembre de 2019, sino que ha dejado entrever que el BCE prefiere mantener la flexibilidad para poder reaccionar en caso de que la situación económica empeore o suban los tipos de interés en el mercado de capital.

Por Arantxa Iñiguez

