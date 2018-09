El BCE mantiene el precio del dinero y confirma el final de las compras de deuda

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves el precio del dinero y confirmó que reducirá a partir de octubre las compras de deuda a la mitad y que dejará de adquirir bonos en enero del próximo año, aunque dependiendo de las perspectivas de inflación.

Tras la reunión de su Consejo de Gobierno, el BCE informó de que mantiene el tipo de interés al que presta a los bancos a una semana en el 0 %, de que continuará cobrando a los bancos un 0,4 % por el exceso de sus reservas a un día (facilidad marginal de depósito) y que les seguirá prestando a un día al 0,25 % (facilidad marginal de crédito).

La entidad monetaria no ha realizado cambios en su comunicado sobre las compras de deuda, que decidió en junio reducir a la mitad en el cuarto trimestre, hasta 15.000 millones de euros mensuales, y concluirlas a finales de diciembre.

Las compras de deuda, según la inflación

No obstante, el BCE hace hincapié hoy en que dejará de comprar deuda en enero dependiendo de cuáles sean las perspectivas de inflación a medio plazo en ese momento.

El BCE reitera el mensaje enviado ya en junio de que prevé que los tipos de interés seguirán en el nivel actual hasta, al menos, el verano de 2019.

Y confirma que va a reinvertir el dinero de los bonos adquiridos que vayan venciendo, durante un período prolongado tras el final de las compras netas de activos.

El BCE se compromete a reinvertir los bonos "durante el tiempo que sea necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables y un elevado grado de acomodación monetaria".

El BCE rebaja los pronósticos de crecimiento para la eurozona al 2 % este año

En cuanto a sus previsiones, la institución financiera rebajó las previsiones de crecimiento de la zona del euro para este año en una décima hasta el 2% (2,1 % previsto en junio) y para el 2019 hasta el 1,8 % (1,9 % previsto en junio), por la menor contribución de la demanda externa.

Draghi dijo que ha aumentado la incertidumbre por el aumento del proteccionismo, las vulnerabilidades de las economías emergentes y la volatilidad en los mercados financieros.

El BCE mantiene sus pronósticos de crecimiento para 2020 en el 1,7 % e igualmente ha dejado inalteradas sus proyecciones de inflación en el 1,7 % hasta 2020.

La información disponible, incluidas las nuevas proyecciones macroeconómicas de septiembre, "confirman ampliamente nuestro análisis previo de una expansión amplia de la economía de la zona del euro y un aumento gradual de la inflación", precisó.

Inflación a raya, incluso sin compras de deuda

La fortaleza de la economía de la zona del euro apoya la confianza del BCE de que la inflación llegará a su objetivo, que es una tasa de inflación algo por debajo del 2 %, y que se mantendrá en ese nivel, incluso, aunque el BCE deje de comprar bonos.

Draghi: The transparent and consistent implementation of the EU’s fiscal and economic governance framework over time and across countries remains essential to bolster the resilience of the euro area economy

El presidente del BCE observa que la incertidumbre en torno a la inflación se reduce, que subirá a finales de año y se incrementará gradualmente a medio plazo.

La tasa de inflación subió en agosto un 2 % interanual, una décima menos que en julio, y se mantendrá en este nivel en lo que queda de año, dados los precios del petróleo.

Draghi enfatizó que todos estos pronósticos no incluyen las medidas proteccionistas aprobadas recientemente y las amenazas.

Efecto "limitado" de las economías emergentes

Por otro lado, el presidente del BCE aseguró que la situación inestable de economías emergentes como Turquía y Argentina en la zona del euro es "limitado" de momento, aunque algunos bancos concretos sí están expuestos.

Los otros países con buenas cifras económicas no están afectados por las turbulencias que se han visto recientemente en algunos países, como Turquía y Argentina, que no han creado contagios hasta ahora, según Draghi, quien reconoció que algunos bancos concretos sí están expuestos a estos países.

El presidente del BCE hizo hincapié en que la mayor fuente de incertidumbre es el proteccionismo, que podría recrudecerse y afectar a la confianza.

Preguntado por la situación del sistema financiero diez años después de la quiebra del banco estadounidense de inversión Lehman Brothers, Draghi dijo que los bancos son más fuertes, pero que no se puede ser complaciente.

Draghi: [10 years after the crisis] All in all the banks are stronger today. So can we be complacent? No, especially as lots of business has migrated from banks to non-banks.