McDonald´s no recibió trato fiscal favorable de Luxemburgo, según Bruselas

Bruselas (EFE).- El gigante de comida rápida McDonald's no recibió de Luxemburgo un trato fiscal selectivo que supusiera una ayuda de Estado ilegal, concluyó este miércoles la Comisión Europea.

El dictamen de Bruselas se produce de acuerdo a los resultados de una investigación en profundidad abierta en 2015.

"La Comisión ha hallado que la no imposición de ciertas ganancias de McDonald's en Luxemburgo no llevó a una ayuda estatal ilegal, ya que está en línea con las leyes fiscales nacionales y el tratado de doble imposición entre Luxemburgo y Estados Unidos", indicó la CE en un comunicado.

The non-taxation of certain @McDonaldsCorp profits is not illegal State aid - though they are not taxed either in Lux or in the US! Now Lux government @pierregramegna is changing Lux legislation to stop this - for all companies enjoying this specific non-taxation. That’s good.