España, uno de los países de la UE con menos "agujero de IVA"

Bruselas (EuroEFE).- España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que menos dejó de ingresar en su recaudación del IVA en 2016 por fraude, evasión o malos cálculos, con un "agujero" del 2,7 % frente al 12,3 % en el conjunto de los Veintiocho, según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea.

Bruselas ha medido el denominado "agujero del IVA", es decir, la diferencia entre lo que deberían haber recaudado los países por IVA y lo que efectivamente ingresaron al final del ejercicio.

EU countries lost almost €150 billion in #VAT revenues in 2016, according to our new study.

They have been reducing this ‘VAT Gap’, but a substantial improvement will only come with the adoption of the reform we proposed a year ago.

More https://t.co/4fAZXKO3u3 #FairTaxation pic.twitter.com/ElVwpqaQFe