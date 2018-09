Draghi defiende el euro y una Europa unida

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, defendió el éxito del euro, que este año cumple veinte años, y la idea de que Europa es más fuerte junta.

"Creemos que el euro ha sido un éxito porque es una moneda estable, ha proporcionado una inflación media del 1,7 % en veinte años, pero también porque la gente lo quiere: el 74 % de la población en la zona del euro lo aprecia", dijo Draghi durante la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a la sede central del BCE.

El presidente del BCE añadió que "este éxito representa una idea, una idea política que estaba detrás de la creación del euro, la idea de que Europa es más fuerte junta".

