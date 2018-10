El FMI baja su previsión de PIB para la eurozona al 2% en 2018

Bali (Indonesia) (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebaja en 2 décimas su previsión de crecimiento de la zona euro para 2018, hasta un "decepcionante" 2 %, por la ralentización de las exportaciones y la prolongada incertidumbre en torno al "brexit", si bien mantiene la de 2019 en el 1,9 %.

"Entre las economías avanzadas, el crecimiento ha sido decepcionante en la zona euro y en el Reino Unido. El menor crecimiento en las exportaciones tras un fuerte aumento en el último trimestre de 2017 ha contribuido notablemente a la ralentización de la zona euro", señala el informe "Perspectivas Económicas Globales", presentado este martes por el Fondo.

