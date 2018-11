Un test de estrés más severo pone a prueba la resistencia de la banca europea

Londres (EuroEFE).- La Autoridad Bancaria Europea (ABE) divulgará este viernes el resultado de los test de estrés a los que ha sometido a 48 entidades continentales para comprobar su resistencia ante un hipotético escenario adverso que ha sido diseñado con mayor severidad que en ejercicios anteriores.

La banca italiana volverá a estar en el centro de atención de las pruebas de estrés, si bien en esta ocasión el Monte Paschi di Siena, el banco que más dudas arrojó en 2016, ha quedado fuera de la lista de entidades con un mínimo de 30.000 millones de euros en activos que ha analizado el regulador comunitario.

The results of the 2018 EU-wide stress test will be published tomorrow, Friday 2 November at 17:00 UK Time. For insight into what will be published see below https://t.co/pOd5wdkGeY pic.twitter.com/sTKBfuGmyt

En línea con el criterio que adoptó hace dos años, la ABE no calificará a los bancos con aprobados ni suspensos, sino que divulgará indicadores que permitan identificar problemas en sus balances y posibles necesidades de capital.

A pesar de que no habrá un umbral de referencia oficial que los bancos deben superar, los mercados suelen considerar que las entidades con un porcentaje de capital de máxima calidad CET1 por debajo del 5,5 % en un escenario adverso pueden necesitar ampliar sus recursos o deshacerse de activos de riesgo.

Alemania, con ocho bancos, es el país más representado en la lista de entidades a prueba, que no incluye bancos de Portugal ni de Grecia.

El Deutsche Bank, primer banco de Alemania, será una de las entidades cuyos resultados se analizarán con mayor atención, después de haber acumulado tres años de pérdidas.

Cuatro bancos españoles sometidos al test

Cuatro entidades españolas han sido sometidas al test de estrés: BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander y CaixaBank.

La ABE evaluará la respuesta de las entidades ante un escenario en el que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) acumularía una desviación del 8,3 % en 2020 respecto a las estimaciones del Banco Central Europeo (BCE), una contracción que en anteriores pruebas se limitaba al 7,1 %.

Supondría además un aumento del desempleo del 3,3 % en la UE en 2020, una caída en el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) del 1,9 % y un descenso del 27,7 % del precio de las propiedades residenciales por debajo del marco más realista.

El diseño de ese escenario ha tenido en cuenta asimismo los riesgos que presenta para la economía comunitaria la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo marzo.

To find out more about the underlying process of the 2018 EU-wide stress test and how responsibilities are shared among the different authorities involved, see our infographic belowhttps://t.co/nwpfhrZ4B8 pic.twitter.com/Z0FXfW2X9Z