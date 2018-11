Italia, el mayor riesgo para la deuda en Europa, según el BCE

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- La sostenibilidad de la deuda sigue preocupando en Europa, e Italia es el caso más claro. Así lo cree el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien advierte de que han vuelto a surgir preocupaciones sobre la conexión entre los bancos y la deuda soberana.

"Italia es el caso más prominente en este momento", aseguró De Guindos.

En un congreso sobre banca, de Guindos dijo que Italia tiene un elevado nivel de deuda y ha creado tensiones políticas por los planes presupuestarios del Gobierno Italiano.

"Las fuertes reacciones del mercado a los acontecimientos políticos han creado nuevas preocupaciones sobre la conexión entre los bancos y la deuda soberana en partes de Europa", según de Guindos.

El temor al contagio

"Aunque el contagio hasta ahora ha sido limitado, sigue siendo una posibilidad", advirtió el vicepresidente del BCE.

Por ello es necesaria, según de Guindos, "disciplina fiscal" en Europa, así como que se apliquen las normas fiscales.

