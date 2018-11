Draghi alerta del aumento de las incertidumbres para la inflación

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, alertó este viernes del aumento de "las incertidumbres para las perspectivas a medio plazo" de inflación.

En un congreso de banca europea, Draghi dijo que el Consejo de Gobierno del Banco podrá analizar mejor los riesgos para el crecimiento y la inflación en su próxima reunión de diciembre, cuando tenga las nuevas proyecciones macroeconómicas del personal del BCE.

La entidad que preside ha dicho en los últimos meses que espera que los tipos de interés "se mantengan en los niveles actuales hasta al menos durante el verano de 2019".

