Un "brexit" sin acuerdo contraería un 9,3 % la economía británica

Londres (EuroEFE).- Un "brexit" sin acuerdo reduciría el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido un 9,3 % en 15 años, mientras que un pacto similar al propuesto por la primera ministra, Theresa May, limitaría el impacto a un 3,9 %.

Es la conclusión principal de un informe, divulgado este miércoles y elaborado por los ministerios del Tesoro, Empresa y para la salida de la Unión Europea (UE), entre otros, que añade que la economía se resentirá en todos los escenarios posibles del "brexit", previsto para el próximo 29 de marzo, si bien se mantendrá el crecimiento.

El Gobierno publica este análisis cuando trata de convencer al Parlamento y a la opinión pública sobre el pacto que ha negociado con Bruselas, que será sometido a votación en la Cámara de los Comunes el próximo 11 de diciembre.

En su comparecencia semanal ante los diputados, la conservadora May sostuvo este miércoles que este estudio confirma que el acuerdo aprobado el pasado domingo por los Veintisiete "es el que mejor protegerá el empleo y la economía" de este país.

El llamado Análisis económico a largo plazo señala que, en el mejor de los casos -si el acuerdo pactado por el Ejecutivo asegurara un comercio sin fricciones y los niveles actuales de inmigración- la pérdida económica sería de un 0,6 %.

Con un "brexit" sin acuerdo y sin inmigración neta comunitaria, el impacto sería del 9,3 % en 15 años, mientras que con un pacto parecido al de May sería del 3,9 % o de solo un 2,5 % si se lograra un comercio sin barreras.

En caso de no acuerdo, las regiones británicas más perjudicadas serían el noreste y el noroeste ingleses, el condado central de West Midlands e Irlanda del Norte, mientras que el pacto propuesto por el Gobierno repartiría más el impacto con un mayor efecto en Londres.

El informe dice que, sin acuerdo bilateral, el Gobierno podría verse forzado a pedir prestados 119.000 millones de libras (unos 134.900 millones de euros) adicionales de aquí a 2035.

Esa cantidad se reduciría a 26.600 millones (o 30.160 millones de euros) en caso de salir de la UE con un acuerdo similar al negociado por May, que contempla la eventual firma de un pacto de libre comercio británico-comunitario.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, apuntó que el propio Ejecutivo "reconoce" que el pacto propuesto supondrá una pérdida económica.

