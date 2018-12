El BCE revisa a la baja las previsiones de crecimiento en la zona euro

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) revisó a la baja las previsiones de crecimiento de la zona del euro una décima para este año hasta el 1,9 % (2 % previsto en septiembre) y también para 2019 hasta el 1,7 % (1,8 %), mientras que mantuvo las de 2020 en el 1,7 %.

En rueda de prensa, el presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que se mantiene la incertidumbre por factores geopolíticos, el proteccionismo, las vulnerabilidades de las economías emergentes y la volatilidad en los mercados financieros.

