El nuevo presupuesto de Italia evita sanciones de Bruselas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes que el nuevo proyecto presupuestario italiano para 2019, que rebaja su previsión de déficit al 2,04 % del producto interior bruto (PIB), permite evitar la imposición de sanciones a Roma.

"Las negociaciones intensivas durante las últimas dos semanas han dado lugar a una solución para 2019. Esto nos permite evitar un procedimiento de déficit excesivo por el momento", aseguró el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa.

