El "caos" de la lucha contra el fraude fiscal en UE

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea cree que hace falta más "liderazgo" en la estrategia de control del riesgo de fraude de la Comisión Europea tras identificar algunas "debilidades" en un sistema de detección "caótico", según un informe difundido por este organismo encargado de supervisar el presupuesto comunitario.

The #EU must step up its fight against #fraud and @EU_Commission should ensure #leadership and reconsider the role and responsibilities of its anti-fraud office #OLAF, as the current fraud investigation system has inherent weaknesses, according to @EUauditors. — European Court of Auditors (@EUauditors) 10 de enero de 2019

El auditor principal del estudio, Juhan Parts, afirmó a Efe que la Comisión Europea debe "cambiar su actitud y tomarse en serio que el punto de partida para combatir el fraude debe considerar su alcance, su naturaleza y sus causas".

“It is time for real action: the @EU_Commission should set up an effective system to prevent, detect and deter fraudsters. A reform of #OLAF will be the litmus test for the Commission’s commitment to fighting #fraud”, added ECA Member @JuhanParts.https://t.co/AvzosYd1Ns — European Court of Auditors (@EUauditors) 10 de enero de 2019

El informe del Tribunal de Cuentas destaca que la Comisión debe reforzar su lucha contra el fraude en el gasto de la Unión Europea con más "impulso y liderazgo" y asegurar que la estrategia de control y prevención esté "claramente integrada" en la cartera de un comisario.

Según Parts es necesaria una organización a nivel institucional que sea realmente efectiva para combatir el fraude.

Un sistema "caótico"

En su opinión, el sistema de detección de fraude en los Estados miembros es "caótico" porque a veces detectan un porcentaje de fraude cercano al 0 %, lo que, a su juicio, resulta "absurdo".

Según el informe, las metodologías utilizadas por los Estados miembros a la hora de elaborar estadísticas oficiales sobre el fraude detectado son diferentes entre sí y la información enviada por los países al Sistema de Gestión de Irregularidades de la Comisión está "incompleta".

El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, afirmó este jueves que el informe del Tribunal de Cuentas "no aporta nada nuevo" y que la Comisión Europea tiene "tolerancia cero" contra el fraude y la corrupción con fondos de la UE.

Oettinger destacó como prueba de ello la creación de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y de la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO), que estará plenamente operativa en 2020, así como la reforma del sistema de gestión de la financiación.

"Hemos propuesto oficialmente que la Oficina Europea Antifraude tenga más poder sobre las investigaciones y que tenga acceso a las informaciones de las cuentas bancarias de la misma forma que las autoridades nacionales de vigilancia", subrayó Oettinger.

We have formally proposed that #OLAF should have more powers for investigations - access to bank account details similar to nation surveillance authorities+ on spot checks @EUauditors https://t.co/kQoDqIDb7x — Günther H. Oettinger (@GOettingerEU) 10 de enero de 2019

Preguntado por las conclusiones del informe, el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, señaló en rueda de prensa que el trabajo que ha realizado la Comisión para luchar contra el fraude en los últimos años ha sido "muy exitoso" y que la mayoría de las mejoras sugeridas en el informe ya han sido puestas en marcha o están siendo consideradas.

No obstante, Winterstein insistió en que la responsabilidad principal del gasto de los fondos de la UE reside en los Estados miembros, por lo que la Comisión Europea seguirá trabajando para que estos asuman un "claro compromiso" en la prevención del fraude.

El valor del fraude detectado en la Unión Europea en el año 2017 ascendió a 390,7 millones de euros, lo que representa el 0,29 % del total de los pagos realizados con el presupuesto comunitario, según un informe que publica anualmente la Comisión Europea.

Información elaborada por la defelgación de Efe en Bruselas (edición: Catalina Guerrero)

