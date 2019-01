Estudio revela pérdidas de 825.000 millones anuales por evasión fiscal en la UE

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) dejan de ingresar cada año 825.000 millones de euros en impuestos debido a la evasión fiscal, un 11,8 % menos que en 2012 tras la adopción de varias normas para perseguir estas prácticas, según un informe publicado este miércoles por el grupo Socialdemócrata en la Eurocámara.

En España se pierden unos 60.000 millones al año por este motivo, según el estudio, que no tiene en cuenta los ingresos que se pierden por la elusión fiscal y se centra exclusivamente en la evasión de impuestos.

Mientras la evasión se produce sobre todo por la economía sumergida, cuando no se declaran ingresos o las compañías directamente desaparecen sin tributar, y es ilegal, la elusión consiste en explotar las lagunas legales para pagar menos con argucias lícitas, una operación costosa que en general solo pueden permitirse las multinacionales.

"La evasión es un problema mayor", dijo en un encuentro con la prensa el autor del informe, el experto en fiscalidad Richard Murphy, quien apuntó que las pérdidas por elusión, muy difíciles de calcular, se situarían entre 50.000 y 190.000 millones según distintas estimaciones.

De media, los países europeos ingresan un 16,5 % menos de lo que deberían por la evasión, un porcentaje que varía desde el 7,98 % en Luxemburgo hasta el 29,5 % en Rumanía, pasando por el 14,7 % de España.

En la mitad de los países, este dinero podría cubrir la totalidad de su gasto sanitario. En el caso de España equivale al 85 % del mismo, según el estudio, que usa datos de 2015.

Para el presidente del grupo Socialdemócrata, Udo Bullmann, las cifras revelan que las medidas adoptadas para luchar contra la evasión en la UE en los últimos años han funcionado pero "el problema sigue ahí y es enorme".

825.000.000.000 - 825 billion. That is a lot.

A study commissioned by our group reveals that tax evasion deprives European taxpayers of €825 billion every year. This is €1650 for every EU citizen.

We put forward a 5-point plan for fair taxation. More info here https://t.co/SD3OC4hqRp Udo Bullmann (@UdoBullmann) 23 de enero de 2019

Para atajarlo, y con la vista puesta en las elecciones europeas de mayo, los socialistas proponen introducir un impuesto de sociedades efectivo del 18 % en todos los países de la UE para acabar con la competencia por atraer a empresas a base de bajar tasas.

A juicio de Bullmann, esto se puede conseguir sin armonizar los tipos impositivos en la UE, algo a lo que los Estados se oponen, "si los países prometen conjuntamente no ir por debajo de un 18 %".

No more sweetheart deals! Is it fair that small businesses contribute their fair share while multinational giants get away with paying close to 0%? A minimum corporate tax of 18% will lead to more #TaxJustice.



Find out more about our new study here https://t.co/TdrYLkAM9C pic.twitter.com/IsYICK10Pu — S&D Group (@TheProgressives) 23 de enero de 2019

Los socialistas piden además acabar con las prácticas que facilitan la evasión y elusión de impuestos en Europa como la creación de compañías buzón o el traslado de beneficios de una jurisdicción a otra.

También que se mejore la lista de paraísos fiscales de la UE para incluir a países del propio club comunitario, en particular, a aquellos que como Holanda tienen un impuesto de sociedades de tipo cero.

Instan asimismo a los países a mejorar la calidad de sus datos sobre fiscalidad y apoyan la propuesta de Bruselas para acabar con el derecho de veto para los Estados en cuestiones de fiscalidad.

Murphy defendió que, si bien las multinacionales no causan la mayor parte de las pérdidas, es necesario atajar sus prácticas porque "sientan el tono" para el resto de la sociedad y están en el origen de la aparición de paraísos fiscales.

Por Laura Pérez-Cejuela (edición: Piedad Viñas)