El español José Manuel Campa, nominado a la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea

Londres (EuroEFE).- La Autoridad Bancaria Europea (ABE) propuso al español José Manuel Campa como próximo presidente del supervisor comunitario, en sustitución del italiano Andrea Enria.

Campa, que fue secretario de Estado de Economía en España entre 2009 y 2011, ha sido seleccionado por la ABE de entre una lista de candidatos para presidir el regulador europeo durante un periodo renovable de cinco años.

[NEWS] #EBA Board of Supervisors nominated today José Manuel Campa as the new Chairperson of the Authority. Subject to the objection of @Europarl_EN within 1 month, he will succeed Andrea Enria as new EBA Chairperson for a renewable 5-year term.https://t.co/qwV29yEBSQ pic.twitter.com/8YqHTzIo24