El BCE prepara más liquidez ante un crecimiento "más débil"

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) prevé que "el crecimiento económico de la zona del euro a corto plazo va a ser más débil de lo anticipado previamente" y quiere preparar rápidamente más liquidez a largo plazo.

Así se desprende de las actas de la reunión de política monetaria de finales de enero, publicadas este jueves, en las que el Consejo de Gobierno consideró que era necesario que el análisis técnico para preparar nuevas operaciones de liquidez "proceda rápidamente".

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of 23/24 January 2019 https://t.co/gXpcCKGTXb