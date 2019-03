La OCDE corrige fuertemente a la baja sus previsiones para Europa

París (EuroEFE).- La OCDE ha corregido fuertemente a la baja sus previsiones de crecimiento para las principales economías del mundo este año y el próximo, en particular en la zona euro y el Reino Unido, donde más hacen mella la incertidumbre política, la fuerte ralentización del comercio exterior y el "brexit".

En su informe de perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que el producto interior bruto (PIB) de la zona euro sólo crecerá un 1 % en 2019 (tras el 1,8 % de 2018), lo que significa ocho décimas menos de lo que había anticipado en noviembre.

Entre los grandes países de la moneda única (en este informe sólo hay datos desglosados para los del G20), los más afectados son Alemania, con un incremento del 0,7 % este año (nueve décimas menos) y del 1,1 % el próximo (tres menos) e Italia, con un año 2019 de recesión (-0,2 %, 1,1 puntos menos) y una tímida recuperación en 2020 (0,5 %, cinco décimas menos).

