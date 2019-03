El BCE aplaza la subida de tipos por el frenazo del crecimiento

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha pospuesto hasta 2020 la primera subida de los tipos de interés desde 2011 debido al debilitamiento económico de la zona del euro, especialmente de Alemania e Italia.

El Consejo de Gobierno del BCE decidió continuar prestando semanalmente a los bancos al 0 %, seguir cobrándoles un 0,4 % por el exceso de sus reservas a un día (facilidad marginal de depósito) y prestándoles a un día al 0,25 % (facilidad marginal de crédito).

También anunció nuevas inyecciones de liquidez con vencimiento de dos años a partir de septiembre y hasta marzo de 2021, para que los bancos presten a las empresas y hogares e impulsen la actividad económica.

Además, las operaciones semanales de refinanciación seguirán siendo a tipo de interés fijo y con adjudicación plena, por lo que el BCE seguirá prestando a los bancos todo lo que necesiten, hasta el final del periodo de mantenimiento de reservas mínimas que comienza en marzo de 2021.

El presidente de la entidad, Mario Draghi, explicó que todas estas decisiones se adoptaron "por unanimidad".

Sorpresa en los mercados y entre los analistas

La reacción del BCE, que ha desplegado sus herramientas ante la ralentización económica y los riesgos, sorprendió a los mercados y analistas, que habían previsto, como mucho, que el BCE diría que está dispuesto a prestar más a muy largo plazo y que diera alguna señal de que iba a posponer la subida de las tasas.

La reacción del euro fue inmediata y bajó hasta los 1,1230 dólares, un centavo menos de lo que costaba el miércoles.

"Aunque hay señales de que algunos factores nacionales idiosincráticos que frenan el crecimiento comienzan a disminuir, el debilitamiento en los datos económicos apunta una moderación notable en el ritmo de expansión económica, que se extenderá a lo largo del año", dijo Draghi.

Draghi: Euro area expansion will continue to be supported by favourable financing conditions, further employment gains and rising wages, and the ongoing – albeit somewhat slower – expansion in global activity

Asimismo, el debilitamiento del ritmo de crecimiento ralentiza el ajuste de la inflación hasta el objetivo del BCE, que es una tasa algo por debajo del 2 %

El Consejo de Gobierno contó en su reunión con las últimas proyecciones macroeconómicas que realiza el personal del BCE.

Fuerte rebaja en los pronósticos de crecimiento

De nuevo, el BCE ha revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento y, en esta ocasión, de forma considerable, seis décimas, hasta el 1,1 % en 2019 (1,7 % previsto en diciembre).

Los pronósticos de crecimiento para 2020 han bajado una décima hasta el 1,6 % (1,7 % en diciembre), y se mantienen los de 2021 en el 1,5 %.

El BCE prevé ahora una inflación del 1,2 % en 2019 (1,6 % en diciembre) del 1,5 % en 2020 (1,7 % en diciembre) y del 1,6 % en 2021 (1,8 %).

El BCE también ha bajado sus pronósticos de inflación subyacente dos décimas respectivamente hasta el 1,2 % este año, el 1,4 % en 2020 y el 1,6 % en 2021.

Draghi ha explicado que el debilitamiento económico que atraviesa la Eurozona se debe a factores externos e internos.

Entre los factores externos ha vuelto a citar "la caída del comercio mundial, la ralentización económica de China, las vulnerabilidades de los mercados emergentes, un posible debilitamiento de EEUU y la caída de la confianza por las discusiones comerciales".

Y entre los externos ha mencionado las dificultades de la industria del motor de Alemania e Italia.

También ha insistido en que "predominan los riesgos a la baja para el crecimiento de la economía".

Draghi: The risks surrounding the euro area growth outlook are still tilted to the downside, on account of the persistence of uncertainties related to geopolitical factors, the threat of protectionism and vulnerabilities in emerging markets