Europa pierde una oportunidad con la fusión de Deutsche Bank y Commerzbank

Madrid (EuroEFE).- Europa pierde una oportunidad de oro para avanzar en la unión bancaria y acoger una fusión entre entidades de distintos países, pues se opta nuevamente por una operación corporativa entre gigantes de un mismo Estado, en este caso de Deutsche Bank y Commerzbank en Alemania.

Deutsche Bank is reviewing strategic options and confirms discussions with Commerzbank https://t.co/Byc7RuwJXU pic.twitter.com/Q6w46kolKy