Embajador de EE.UU en Bruselas: Europa debería olvidarse de Huawei y adoptar sólo tecnología occidental

Bratislava/Bruselas (EA.com)/Madrid (EuroEFE).- Estados Unidos no puede mantener una relación estrecha con la Unión Europea (UE) en temas de seguridad, inteligencia y tecnología a menos que Europa rompa sus lazos con el gigante tecnológico chino Huawei y utilice los productos "de la industria de telecomunicaciones de Occidente", aseguró el embajador estadounidense ante el bloque europeo, Gordon Sondland.

En entrevista exclusiva con el portal europeo EURACTIV, socio de EFE, Sondland lamentó también que la UE sea "por naturaleza, bastante proteccionista", pero agregó que espera que la nueva Comisión Europea, que debería tomar posesión el próximo noviembre, abra "una página nueva" en sus relaciones con Estados Unidos.

Gordon Sondland es embajador de su país ante la UE desde julio de 2018. EURACTIV le entrevistó con ocasión del foro Globsec en Bratislava.

El polémico veto de EE.UU a Huawei

Sobre el veto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la multinacional china Huawei, y acerca de la supuesta presión de Washington a la empresa, Sondland se mostró cauto:

"No, no estamos ejerciendo una presión sin precedentes sobre ellos (Huawei). Lo que estamos haciendo es decir : es vuestra tecnología, haced lo que queráis (con ella). En primer lugar, no le decimos a la gente lo que tienen que hacer. Les explicamos cuál es nuestra perspectiva y cómo se ve el futuro sobre su relación con nosotros sobre el compartir información, la cooperación en inteligencia y otra gran cantidad de interconexiones de las cuales disfrutamos hoy en día".

"A medida que el mundo se hace más y más dependiente de la tecnología 5G, la cual será operativa de modo global en todo un país, no sólo en su teléfono o su teléfono móvil, sino también en los coches, los aviones, los edificios, los hospitales, las escuelas, el gobierno, el ejército, todo estará interconectado, y en ese sentido, nuestros amigos quieren estar mucho más estrechamente conectados con nosotros de lo que están hoy en día", opina.

"No podemos arriesgarnos a estar interconectados con alguien que tiene una tecnología vulnerable. Así que por eso les decimos: 'esta es nuestra perspectiva, no queremos que te coloques en una posición en la que no podamos estar relacionados tan estrechamente como estamos hoy porque has hecho una elección tecnológicamente incorrecta. De eso es de lo que estamos hablando", subraya.

¿Cómo debería relacionarse la UE con Huawei ?

"La UE debería adoptar lo que en estos momentos se está desarrollando por lo que yo llamaría 'industria de telecomunicaciones occidental', lo cual equivale a un buen sello de aprobación. (ese sello) produce una lista de criterios que cualquier país que esté pensando en comprar ese equipo o gestión de su equipo debería cumplir, con una especie de listado de control de buenas prácticas. Y mientras los países compren equipo o se relacionen con empresas que cumplen con esa lista, debería estar todo bien. Y habrá muchas compañías que cumplan con ese listado", afirma.

