Reestructuración radical en el Deutsche Bank: eliminará 18.000 empleos

Berlín (EuroEFE).- El Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, recortará 18.000 puestos de trabajo en el marco de una reestructuración radical en la que uno de los propósitos es reducir al mínimo la banca de inversión.

Así lo anunció este domingo el consorcio tras una reunión del Consejo de Vigilancia.

La reestructuración deberá estar terminada a finales de 2022 y se calcula que tendrá un costo de 7.400 millones de euros.

Deutsche Bank announces radical transformation: New strategy aims to improve sustainable profitability by focusing the business on its core strengthshttps://t.co/htH6r9R97r pic.twitter.com/ulC7KNqC2g