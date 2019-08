El sector financiero teme los efectos económicos de un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- El "brexit" sin acuerdo que el Gobierno británico parece determinado a ejecutar el 31 de octubre amenaza con dificultar las operaciones financieras entre ambos lados del canal de la Mancha, disparar la inflación en el Reino Unido y desplomar el valor de la libra esterlina.

El país afronta una posible sacudida económica en un momento en el que se encuentra al borde de la recesión, tras haber registrado una contracción del PIB del 0,2 % en el segundo trimestre.

El sector financiero, que representa el 6,9 % de la economía británica -132.000 millones de libras o 144.000 millones de euros-, es uno de los que prevé adentrarse en un terreno incierto en caso de una salida no negociada de la Unión Europea (UE).

"Algunos servicios financieros británicos transfronterizos se verán afectados", se limita a constatar la hoja de ruta del Gobierno británico para un "brexit" duro, filtrada esta semana a la prensa.

Instituciones y firmas del sector han advertido con más detalle de los riesgos que afrontan.

Uno de los más acuciantes, según la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME, en inglés), será el cambio de modelo operacional el 1 de noviembre, el día después de que el Reino Unido haya abandonado el bloque comunitario.

Si se produce una salida abrupta, no entrará en vigor el periodo de transición de dos años que habían diseñado Londres y Bruselas, por lo que los mercados deberán adaptar sus sistemas a la nueva realidad sobre la marcha, durante un viernes laborable en el Reino Unido, aunque festivo en algunas plazas europeas.

Tras ese primer escollo, el Reino Unido deberá negociar el acceso que tendrá en el futuro a los clientes de la UE, un marco regulador que quedará en el limbo con un "brexit" sin acuerdo.

Tanto Londres como Bruselas se han comprometido a aplicar permisos provisionales para que continúe el acceso a servicios financieros clave, pero esas concesiones solo están previstas para un periodo corto.

We’re helping businesses get ready for Brexit by automatically allocating them trading numbers.

Getting an EORI number is the first step in the process of getting ready for trading with the EU after Brexit.

Find out more about what to do next here: https://t.co/5BuKIfwtGc pic.twitter.com/RrnYYrFveM