Lagarde augura continuidad en la política de estímulos del BCE

Bruselas (EuroEFE).- La nominada para presidir el Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que la política de estímulos monetarios del emisor todavía será necesaria por un periodo "prolongado" de tiempo para hacer repuntar la inflación en la eurozona, aunque llamó a vigilar sus efectos secundarios.

La exdirectora gerente del FMI y exministra francesa de Economía compareció este miércoles ante la Eurocámara después de que líderes de la Unión Europea (UE) la eligiesen en julio para suceder al italiano Mario Draghi a partir del 1 de noviembre.

Para Lagarde, "no han desaparecido" los retos que justificaron la actual política monetaria del BCE, que conjuga bajos tipos de interés con la compra de bonos para estimular la economía.

La eurozona enfrenta riesgos a corto plazo sobre todo externos, como las tensiones comerciales o el "brexit", mientras que la inflación sigue por debajo de la cota próxima pero inferior al 2 % que persigue el BCE.

En estas circunstancias, Lagarde se mostró "de acuerdo con la opinión del consejo de gobierno de que una política altamente acomodaticia está justificada por un periodo prolongado de tiempo para llevar la inflación de nuevo a (la cota) por debajo pero cerca del 2 %".

No obstante, precisó que, si bien el efecto de estas políticas no convencionales sigue siendo positivo, "necesitamos ser conscientes de sus potenciales efectos secundarios", algo que "requiere vigilancia continua".

La política de bajos tipos de interés ha generado críticas en particular por parte de los bancos, que ven minados sus márgenes de beneficios, y en Alemania.

En este sentido, Lagarde consideró que "de cara al futuro" habrá que analizar cuáles son los retos y las herramientas adecuadas para afrontarlos -y en qué medida aplicarlas- y se mostró abierta a revisar el marco de política monetaria del BCE.

"Mi creencia es que un análisis de costes y beneficios y posiblemente una revisión del marco monetario (...) está justificada dadas las circunstancias", dijo Lagarde, quien insistió en que sus declaraciones no prejuzgan las decisiones que tome este mes el BCE sobre posibles nuevos estímulos.

Lagarde, quien hizo gala de su experiencia como ministra y al frente del FMI, aseguró que si se confirma su mandato para los próximos ocho años, combinará "el compromiso firme con el mandato del BCE con la agilidad para adaptarse conforme el mundo cambia".

Entre los desafíos para el futuro, dijo, destacan tres de nuevo cuño: los ligados al cambio climático, el cambio tecnológico y la ruptura del orden internacional multilateral.

I am looking forward to present my opening statement to the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs during today's hearing, and address questions from the @EP_Economics as a nominee for the @ecb presidency. https://t.co/Tuhza1rkM1