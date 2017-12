La UE y México, "muy cerca" de un acuerdo comercial que esperan llegue en 2018

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y México se quedaron muy cerca de cerrar la modernización de su acuerdo comercial en 2017, ya que, pese al intenso trabajo de la ronda de negociación que concluye este jueves en Bruselas, aún será necesario un esfuerzo adicional a comienzos de 2018.

"Ambos equipos han hecho un excelente trabajo, hemos hecho muchos progresos y estamos muy cerca pero no lo hemos logrado del todo. Está a nuestro alcance, pero necesitaremos algo de trabajo adicional a principios de año", dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

Very productive week of discussions on our EU Mexico FTA with @ildefonsogv and his team. Good progress, we aim at concluding the agreement early next year.