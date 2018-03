Adidas gana la batalla a las zapatillas que imitan sus "bandas"

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio este jueves la razón a la multinacional alemana "Adidas" al considerar que una marca consistente en dos bandas paralelas sobre el calzado puede suponer un "riesgo de aprovechamiento indebido" de la conocida enseña de ropa deportiva, con tres rayas paralelas.

La sentencia se refiere al litigio iniciado en 2009 y 2011, cuando la empresa belga "Shoe Branding Europe" solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de dos marcas europeas, una para calzado y otra para calzado de seguridad y protección.

La firma alemana "Adidas" se opuso al registro de estas marcas argumentando. entre otras razones, ser titular de una marca anterior consistente en una zapatilla en cuya parte posterior figuran tres bandas paralelas.

#GC: adidas may oppose registration of two parallel stripes on shoes as EU trademark https://t.co/mgbSrzXMp1 — EU Court of Justice (@EUCourtPress) 1 de marzo de 2018

La EUIPO estimó las oposiciones de "Adidas" y denegó el registro de las dos marcas solicitadas por Shoe Branding Europe.

En sus sentencias dictadas este jueves, el tribunal rechaza los recursos que "Shoe Branding Europe" interpuso contra esas dos resoluciones de la EUIPO y confirma esas decisiones.

Según el Tribunal General, la EUIPO no cometió ningún error de apreciación al estimar, en particular que era probable que el uso de las marcas solicitadas se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca de Adidas y que "Shoe Branding Europe" no había demostrado la existencia de justa causa para usar las marcas solicitadas.

Por Marta Borrás e Inés Amarelo (edición: Desirée García)