La UE responderá con firmeza a los aranceles de EEUU

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) responderá con "firmeza" y "de forma proporcionada" a la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

"We'll not sit idly while our industry is hit with unfair measures that put thousands of European jobs at risk. EU will react firmly.



We'll bring forward in the next few days a proposal for WTO-compatible countermeasures against US to rebalance situation" https://t.co/TVqR10uioI pic.twitter.com/WrWm4gC0Md