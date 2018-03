La UE, dispuesta a defenderse de los aranceles de EEUU

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) estudia adoptar medidas de defensa comercial para reparar los daños económicos que podrían provocar los aranceles que Estados Unidos ha anunciado para el acero y el aluminio, y que serían equivalentes al volumen de los productos europeos afectados.

Serán "proporcionadas" al perjuicio causado, apuntaron este lunes fuentes comunitarias.

We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U.S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it’s time for a change! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!