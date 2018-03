Bruselas prolonga sus medidas antidumping contra los productos de acero de China

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes la extensión de las medidas antidumping contra las importaciones de tuberías y tubos sin soldadura de acero inoxidable procedentes de China, que llevan en vigor desde 2011.

Se trata de una serie de impuestos sobre estos productos en porcentajes comprendidos entre el 48,3 % y el 71,9 %, que buscaban en su origen crear una igualdad de condiciones en el mercado del acero para los productores europeos, en concreto de España, Francia y Suecia, dijo la CE en un comunicado.

La revisión de estas medidas, que comenzó en diciembre de 2016, señaló que el dumping de China "ha continuado" y que si las medidas (europeas) expirasen, "cantidades significativas de exportaciones chinas podrían dirigirse al mercado europeo".

