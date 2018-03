Tusk subraya a Trump que las guerras comerciales son malas y fáciles de perder

Luxemburgo (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondió este miércoles a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que las guerras comerciales son "buenas y fáciles de ganar", y advirtió de que en realidad son "malas y fáciles de perder".

"El presidente Trump ha dicho recientemente, y cito, que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. La verdad es la contraria: las guerras comerciales son malas y fáciles de perder", advirtió Tusk, en referencia a un mensaje del mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

President Trump said: ‘trade wars are good and easy to win’. But the truth is trade wars are bad and easy to lose. EU’s goal is to keep world trade alive and if necessary to protect European by proportionate responses.