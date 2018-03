Jaime Malet, presidente de AmCham en España: EEUU va a crear muchas oportunidades para la inversión

Madrid (EuroFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham Spain), Jaime Malet, está convencido de que la Administración de Donald Trump va a crear "muchas oportunidades" para los inversores extranjeros y de que, por otro lado, no habrá guerra comercial con la Unión Europea.

Según este abogado y empresario catalán, representante de la principal asociación de compañías estadounidenses en España, no van a restringirse las posibilidades de las empresas europeas en EE.UU.



"Al revés, EE.UU. va a crear muchas oportunidades para los inversores extranjeros y a mí me gustaría que las empresas españolas estuviesen allí, las primeras", ha manifestado Malet en una entrevista con Efe.



Malet también ha pronosticado que el Brexit, la anunciada salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2019, "puede ser una oportunidad para España" en lo que respecta a la atracción de la inversión estadounidense.



En los próximos meses una importante delegación empresarial, apoyada por AmCham Spain, viajará a Washington para analizar todas las posibilidades recíprocas de inversión.



Malet pide no confundir las políticas relativas al fomento de la inversión extranjera con la política comercial.



En lo relativo a esta última, el presidente estadounidense ha dado marcha atrás en importantes acuerdos multilaterales, entre ellos el ambicioso tratado de liberalización TTIP que Washington negociaba con la UE y que ha quedado en el limbo.



Según Malet la culpa de este giro proteccionista "no la tiene nadie y la tiene el propio sistema".



La globalización, explica, "ha traído mucha prosperidad y ha sacado a una gran parte del mundo de la pobreza, pero al mismo tiempo ha creado comunidades industriales en países occidentales que están pidiendo a gritos que se le ponga límites".



"Hay que ser conscientes", añade, "de que por el camino que se iba quizás llevaba a resultados poco convenientes, al menos para las clases medias y las más proletarias en los países con una base industrial, y el primero de ellos, EE.UU.".



A juicio de Malet, "la culpa es del sistema" que no buscó, después de la entrada de China en la OMC, "una forma de balancear esa capacidad industrial que tiene Oriente, que muchas veces está subvencionada para tomar mercados y a la que no se le ha puesto coto en estos últimos años".

Crecimiento empresarial compensado a uno y otro lado del Atlántico

"El presidente Trump y su administración no han mentido a nadie, las medidas se anunciaron durante su campaña", ha puntualizado Malet en alusión a los aranceles que la Casa Blanca ha planteado para las importaciones de acero y aluminio.

"Dijeron que lo harían y lo van a hacer", pero seguramente lo que ocurrirá al final, anticipa Malet, es que esas medidas se utilicen frente a los países que practican el 'dumping' (venta a precios inferiores al coste) en sus exportaciones hacia EE.UU., como China y algunos otros países asiáticos, pero no frente a la UE.



Ahora bien, "pensar que EE.UU. puede seguir acumulando déficit comerciales de la forma en que lo ha hecho en los últimos años es inimaginable".



Sobre el trato que reciben las compañías estadounidenses en Europa, Malet piensa que en general compiten en igualdad de condiciones "y muchas tienen una conciencia de lo que es Europa superior a muchas compañías europeas, porque están en muchos países".



"Pero eso no significa que no haya países -que no es el caso de España- que sí son más proteccionistas de lo que es EE.UU.".



Cuando Trump afirma, como hizo esta semana, que Europa no deja a las empresas estadounidenses hacer negocios, se está refiriendo, según Malet, a grandes adquisiciones o fusiones.



"Si se ve el crecimiento orgánico de las compañías estadounidenses en Europa o el de las compañías europeas en EE.UU., más o menos está compensado", dice.



Pero cuando se trata de operaciones corporativas, añade, hay países europeos menos abiertos de miras a la hora de aceptar inversores estadounidenses.



Un caso significativo se produjo en 2005, cuando el gobierno francés bloqueó la compra de Danone, la primera empresa agroalimentaria de Francia, por la multinacional estadounidense Pepsico, con el único fin de defender el carácter francés del gigante del sector lácteo.



Sin embargo, Danone duplicó en 2016 su negocio en EE.UU. con la compra exitosa de la estadounidense WhiteWave Foods.

Por José Manuel Sanz Mingote