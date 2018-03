La UE se prepara para una guerra comercial con EEUU

Bruselas/Washington/Berlín (EuroEFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado la guerra comercial tras firmar la imposición de aranceles del 25 % a las importaciones de acero del 10 % para las de aluminio, un nuevo escenario en el que la Unión Europea confía en ser tratada como un único bloque comercial si no puede lograr una exención.

Trump consumó este jueves sus amenazas tras firmar la order de imponer aranceles a todas las importaciones de estos metales, excepto a las compras procedentes de Canadá y México. El resultado ha sido una cascada de críticas procedentes de numerosos países que temen la vuelta al proteccionismo comercial de décadas pasadas.

La Unión Europea , y sobre todo quiere que no se distinga entre sus miembros respecto a la aplicación de aranceles.

"Esperamos que toda la UE sea tratada como un bloque comercial, que es lo que somos. Todos los países están en una posición similar, no podemos aceptar que la UE sea dividida en diferentes categorías", dijo este viernes el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Jyrki Katainen.

Press conference by Vice-President @jyrkikatainen on the EU's response to the trade restrictions on steel and aluminium by the US https://t.co/Q8uC7chNjr — European Commission (@EU_Commission) 9 de marzo de 2018

Katainen lanzó esta petición después de que el secretario de Comercio británico, Liam Fox, anunciara que el Reino Unido buscará defender su caso para obtener una exención a los aranceles.

"Es muy importante evitar una desigualdad de condiciones entre Estados miembros y entre empresas de diferentes Estados miembros", dijo Katainen, quien señaló que la UE está estudiando las opciones de obtener una exención para el bloque.

"No hemos oído ninguna información más sobre los criterios para una posible exclusión pero, obviamente, pensamos que como la UE y nuestras empresas no son fuente de comercio injusto o una amenaza para la seguridad nacional, deberíamos obtener una exención de estos aranceles", insistió.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, se reunirá el sábado con el jefe de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer, y el titular de Economía, Comercio e Industria, Hiroshige Seko.

Katainen advirtió de que la UE no hará "concesiones" en materia de comercio puesto que se trata de "una acción unilateral contra las reglas de la OMC".

Ante el peor escenario, a la OMC

No obstante, el comisario advirtió de que "si se da el peor escenario", la UE está dispuesta a llevar a EEUU ante la corte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que están debatiendo con otros socios para hacerlo de forma conjunta.

El bloque continuará con la preparación de medidas para "reequilibrar" la situación en caso de que fuera necesario, aunque insistió en que "el objetivo primario es tener un diálogo con Estados Unidos y resolver el problema sin ningún daño colateral".

Las medidas de "reequilibrio" que adoptaría la UE contemplan gravar productos americanos como el whisky de tipo "bourbon", la mantequilla de cacahuete, los arándanos y el zumo de naranja.

El comisario insistió en que el problema mundial en el sector del acero viene del exceso de capacidad de producción y subrayó que la Unión Europea tiene "reglas muy estrictas" en materia de ayuda de Estado que "dan garantías a EEUU de que no hay subsidios" al sector del acero y el aluminio.

Aunque Katainen no mencionó a China directamente, Bruselas ha señalado al país asiático y a los masivos subsidios públicos a su sector siderúrgico como fuente del problema a nivel mundial.

Aranceles por "necesidad"

"No tomamos estas acciones por elección, sino por necesidad", aseguró Trump tras firmar la medida arancelaria.

Los nuevos aranceles entrarán en efecto dentro de 15 días, a la espera de que se alcance un acuerdo entre las tres potencias norteamericanas en las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América Norte (TLCAN).

En este sentido, Trump señaló que Estados Unidos mantiene una "especial relación" con ambos países y auguró buenos resultados en las negociaciones del tratado.

Sobre posibles excepciones de otros territorios, Trump dejó la puerta abierta a discutir cada caso para encontrar un balance con sus socios en materia comercial y de seguridad nacional.

"Los aranceles no serán efectivos por al menos otros 15 días y vamos ver quién nos está tratando de manera justa y quién no", comentó el presidente.

El mandatario argumentó que tanto el acero como el aluminio son "vitales" para la "seguridad nacional", en referencia a su presencia en infraestructuras y en la fabricación de material relacionado con el ámbito de Defensa, e incidió en la necesidad de proteger ambas industrias.

Ante la posibilidad de que los nuevos aranceles provoquen una "guerra comercial" con otros países y organizaciones supranacionales, el propio Trump dijo en los últimos días que estas batallas son "buenas" y "fáciles de ganar".

La firma se produjo tras una semana marcada por una gran confusión en torno a la decisión, abanderada por el magnate, sobre qué países se verían afectados y cuáles no, lo que ha provocado que desde algunos países se haya amenazado con responder mediante sendos aranceles sobre las importaciones de productos estadounidenses.

La UE no reacciona de momento

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que se reunirá el sábado con el representante de Comercio de Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró este viernes que "la Unión Europea no tomará ninguna decisión hasta que nos confirmen que no estamos excluidos de los nuevos aranceles".

Malmström considera que el anuncio que hizo ayer Trump no fue lo suficientemente claro y aseguró que la primera opción de la UE "siempre es el diálogo".

No obstante, advirtió de que "llegados a la situación, responderemos", advirtió la comisaria

Merkel no quiere hablar de guerra comercial

La canciller alemana, Angela Merkel, abogó también por agotar el diálogo con Estados Unidos y rechazó hablar de una guerra comercial, convencida de que la aprobación de nuevos impuestos aduaneros perjudicaría a todas las partes.

"Nadie ganaría en la carrera", señaló Merkel en una rueda de prensa en la que mostró su "preocupación" por la decisión de Trump, y ratificó la apuesta alemana por el multilateralismo.

Merkel respalda a la Comisión Europea para que se dirija a la OMC y busque el diálogo con las autoridades estadounidenses y con otros países, como China.

Por Javier Pachón Bocanegra, Noelia López y Laura Pérez-Cejuela (edición. Desirée García)