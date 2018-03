El embajador de la UE en Brasil cree que el acuerdo con el Mercosur está "muy próximo"

Sao Paulo (EuroEFE).- El embajador de la Unión Europea (UE) en Brasil, Joao Gomes Cravinho, consideró que el acuerdo comercial con el Mercosur está "muy próximo" e instó a la superación de las "pequeñas" diferencias entre ambos bloques.

Cravinho respaldó la opinión del canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien la víspera desde Asunción señaló que el Mercosur, integrado por Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, espera "poder concluir en tres o cuatro semanas" el acuerdo de asociación con la Unión Europea.



"Creo que Paraguay está reflejando también nuestra opinión. Estamos muy próximos, pero no estamos ahí", precisó Cravinho, tras participar en un seminario en Sao Paulo sobre "La percepción de la Unión Europea en Brasil", el viernes 9/3/2018.



La principal barrera para cerrar el acuerdo entre la UE y el Mercosur, bloque integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es la agricultura, un apartado donde hay "intereses ofensivos y defensivos en ambos lados", según recordó el embajador de la Unión Europea en Brasil.



Cravinho confió en la superación de las diferencias entre ambas partes: "Lo que nos separa es muy pequeño".



La negociación para un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques se arrastra sin éxito desde 1999 y a finales del año pasado volvieron a intercambiarse ofertas, aunque todavía no hay una definición sobre el asunto.



El embajador de la UE en Brasil también comentó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, y señaló que la Unión Europea "no está en guerra nadie".



"El diálogo es la base. No tenemos voluntad de entrar en una guerra comercial con nadie", resaltó.



Y añadió: "Una guerra comercial es perjudicial y fácil de perder. Hay perdedores en todos lados".



El embajador explicó que la Unión Europea podría conversar con otros países, como Brasil o Australia, para una respuesta conjunta al aumento de las tarifas de importación, aunque subrayó que todavía no hubo un contacto formal.



La nueva imposición de Estados Unidos será de un 25 % para las importaciones de acero y de un 10 % para las de aluminio y afectará a todos los países que los vendan a EEUU, a excepción, por el momento, de Canadá y México.

Para saber más:

► ¿Qué es el Mercosur?