Bruselas quiere más claridad de Washington sobre aranceles y seguirá negociando una excepción

Bruselas/Washington (EuroEFE).- La Unión Europea seguirá debatiendo esta semana con Estados Unidos para obtener una exención a los aranceles que impondrá a las importaciones de acero y aluminio, después de que la reunión del sábado entre sus titulares de Comercio no haya permitido aclarar el proceso para quedar eximido.

"No ha habido claridad inmediata sobre el procedimiento exacto de EE.UU. para estar excluido de las medidas anunciadas, así que las discusiones continuarán la semana que viene", afirmó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström en la red social Twitter tras el encuentro celebrado en Bruselas.

.@MalmstromEU met @USTradeRep Lighthizer & Minister @SekoHiroshige.

Malmström & Seko emphasised strong concern at announced tariffs measures & underlined expectation EU&Japanese exports would be exempted. No immediate clarity on US procedure. Discussions will continue next week pic.twitter.com/yVyJmsoZbR European Commission (@EU_Commission) 10 de marzo de 2018

Malmström se reunió con el jefe de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer, y con el ministro de Economía, Industria y Comercio japonés, Hiroshige Seiko, quien también pidió al representante norteamericano una exención para su país.

Trump advierte a la UE: "Prepárense para los aranceles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves aranceles del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio, una medida que justifica por considerar que estas industrias son "vitales" para la seguridad nacional del país pero que ha desatado las críticas de sus socios en el mundo y amenaza con desencadenar una guerra comercial.

En un tuit este sábado, Trump cargó contra la UE y advertió que "se preparen para los aranceles", a la vez que amenazó con imponer gravámenes a constructores de automóviles europeos como Mercedes-Benz y BMW.

"La Unión Europea, maravillosos países que tratan a EEUU muy mal en comercio, se están quejando de los aranceles al acero y aluminio. Si eliminan sus barreras y aranceles horribles a los productos de EEUU, nosotros haremos lo mismo y quitaremos las nuestras", dijo Trump.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de marzo de 2018

Sólo México y Canadá están exentos por el momento de las tarifas, pero las medidas no entrarán en vigor hasta dentro de dos semanas y la Administración americana ha abierto la puerta a nuevas exenciones y, de hecho, Trump ha anunciado que estudian la posibilidad de eximir a Australia a cambio de un "pacto de seguridad".

Las discusiones continuarán esta semana, pero no se ha puesto fecha.

La UE defiende que es un "estrecho socio en comercio y seguridad" de Estados Unidos, que sus empresas no reciben masivos subsidios públicos ni amenazan la seguridad nacional del país y que por ello deberían quedar exentas de unas tarifas que estima tendrán un impacto de unos 2.800 millones de euros sobre sus exportadores.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario aseguró este viernes que no hará concesiones en materia comercial ni de otro tipo para obtener tal exención y advirtió de que está listo para responder en un plazo máximo de 90 días si es necesario con sus propios aranceles y salvaguardas a productos estadounidenses y un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En un foro en Bruselas, Malmstrom mantenía que la globalización no se puede detener, aunque sí tratar de moldear.

La UE insiste en que la raíz del problema en el sector está en los subsidios masivos que ciertos países, en particular China, dan a sus industrias y defiende que esto solo puede abordarse de forma multilateral.

En este contexto, los tres socios acordaron ciertas "acciones iniciales conjuntas" para atajar las políticas que llevan a un exceso de capacidad, crean "condiciones competitivas injustas", perjudican al desarrollo y la innovación y "minan el funcionamiento adecuado del comercio internacional", según un comunicado conjunto emitido tras el encuentro.

También pactaron "reforzar" los requisitos de notificación a la OMC para mejorar sus sistema de vigilancia así como compartir más información sobre prácticas que distorsionen el mercado y sobre sus propios marcos regulatorios.

Además de la UE -principal socio comercial y exportador de acero a EEUU- Japón, China, Brasil, Corea del Sur y otros países europeos a título individual han pedido la retirada de los aranceles.

Por Laura Pérez-Cejuela y Alfonso Fernández (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► La UE se prepara para una guerra comercial con EEUU