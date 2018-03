Escolano: Los aranceles son un error histórico

Bruselas/Washington (EuroEFE).- El ministro español de Economía, Román Escolano, se estrenó este lunes como representante español en la reunión de titulares de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), donde arremetió contra las políticas proteccionistas tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

"El proteccionismo es siempre un error político, es un error histórico y, desde luego, dos zonas económicas y comerciales tan importantes como Estados Unidos y la UE no pueden entrar de ninguna forma en una escalada comercial", declaró el ministro español a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el jueves pasado aranceles del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio, una medida que justifica por considerar que estas industrias son "vitales" para la seguridad nacional de su país, pero que ha desatado las críticas de sus socios en el mundo y amenaza con desencadenar una guerra comercial.

Sólo México y Canadá están exentos por el momento de las tarifas, pero las medidas no entrarán en vigor hasta dentro de dos semanas y el Gobierno estadounidense ha abierto la puerta a introducir exenciones. Trump ha anunciado que se estudia la posibilidad de eximir a Australia a cambio de un "pacto de seguridad".

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, hablará con "representantes" de la UE para abordar la actual política arancelaria entre ambas potencias.

Secretary of Commerce Wilbur Ross will be speaking with representatives of the European Union about eliminating the large Tariffs and Barriers they use against the U.S.A. Not fair to our farmers and manufacturers.