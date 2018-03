Bruselas y Washington negociarán sobre los aranceles al acero la próxima semana

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se reunirán la semana próxima para hablar sobre los aranceles que EEUU quiere imponer a sus importaciones de acero y aluminio, de las que la Unión Europea (UE) quiere quedar exenta.

La decisión de mantener este encuentro se tomó tras una llamada telefónica entre Malmström y Ross la mañana de este viernes, confirmaron a Efe fuentes comunitarias, en la que hablaron de las tarifas anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, de un 25 % para las importaciones de acero y del 10 % para las de aluminio. Todavía no se han decidido la fecha y lugar concretos.

"La comisaria reiteró (a Ross) que la UE, como aliada cercana en seguridad de EEUU, espera quedar completamente exenta de estas medidas en su conjunto", señalaron las fuentes.

Malmström insistió al secretario estadounidense en que tanto el bloque comunitario como Estados Unidos se ven afectados por el problema del exceso de capacidad de producción, un reto que "ambos deberían abordar juntos".

La comisaria europea de Comercio ya mantuvo un encuentro con el jefe de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lightheiz, el sábado pasado con el fin de obtener más claridad sobre las condiciones y el procedimiento para quedar exentos de la medida.

Sin embargo, Bruselas no obtuvo las aclaraciones que esperaba y anunció que habría un nuevo encuentro.

Desde entonces tanto, desde la Comisión Europea como desde los Estados miembros se ha reiterado la voluntad de evitar una escalada y una guerra comercial, aunque también se ha advertido de que la UE responderá y recurrirá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si llegan a materializarse los aranceles.

#Eplenary: missed statements by Vice-President @jyrkikatainen and Commissioner @MalmstromEU on US decision to impose tariffs on #steel and #aluminium? | Watch video here: https://t.co/lR1rjU8sOc pic.twitter.com/7x5DfdB518