La UE confía en que Trump la excluya de los aranceles al acero y el aluminio

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, confía en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la "exención" de la Unión Europea (UE) de los aranceles al acero y aluminio que la administración estadounidense tiene previsto imponer a algunos países.

"Esta tarde va a hacer un anuncio de posibles exenciones. Esperamos estar en esa lista", dijo Malmström este jueves, ante los eurodiputados de la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, después de su viaje esta semana a Washington.

