La UE lanza un proyecto para fortalecer la propiedad intelectual en la ASEAN

Bangkok (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) presentó un proyecto en Bangkok dirigido a apoyar y fortalecer los derechos de propiedad intelectual e industrial en los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El proyecto constará de dos plataformas, IP Key Southeast Asia (IP Key SEA) y ARISE Plus, que forman parte de las políticas de la UE "en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial", indicó a Efe el portavoz de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, sigla en inglés), Luis Berenguer.



IP Key SEA, que también ha sido lanzado en Latinoamérica y China, "está centrado en la comunidad de negocios, empresas...", precisó Berenguer el lunes 2/4/2018, quien agregó que ARISE Plus está enfocado hacia "aspectos relacionados con el desarrollo, la cooperación, etc".



La iniciativa IP Key SEA tiene un presupuesto de 7 millones de euros (unos 8 millones de dólares) para los siguientes 4 años y ARISE Plus está financiado con 5,5 millones de euros (unos 6,7 millones de dólares) por un periodo de 5 años.



"El principal objetivo es promover el conocimiento en materia de propiedad industrial", dijo el portavoz de la EUIPO, quien destacó la importancia de crear un "escenario amigable" para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial de las empresas europeas y las locales también.



Así, la EU trabajará con la ASEAN en conjunto y con sus diferentes miembros para crear herramientas, tecnología y soportes técnicos que protejan y fomenten la innovación y la creatividad de las empresas.



Berenguer señaló que la propiedad intelectual e industrial está ligada estrechamente con la innovación y el crecimiento.



Por ejemplo, en la UE, los sectores vinculados a los derechos de propiedad intelectual e industrial representan el 42 por ciento del PIB, el 38 por ciento del empleo y el 90 por ciento de las exportaciones.



Cada año, el bloque europeo pierde 90.000 millones de euros y 800.000 trabajos debido a la piratería, principalmente en productos como la joyería, relojes, bolsos, juguetes o pesticidas, entre otros.



La UE es el primer inversor en la ASEAN, con 19.000 millones de euros (unos 23.000 millones de dólares) anuales, y su tercer socio comercial después de China y Estados Unidos, con un balance comercial de más de 246.000 millones de euros (unos 303.000 millones de dólares).



La ASEAN esta formada por Birmania (Myanmar), Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

