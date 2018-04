Bruselas amplía los aranceles a productos de acero chino

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea anunció este viernes que prorroga por cinco años más los aranceles a las importaciones de varios tipos de cables de acero procedentes de China, como parte de sus medidas antidumping para proteger a la industria europea.

Los aranceles, del 60,4 %, llevan en vigor desde 1999 y esta es la tercera vez que se revisan con motivo del vencimiento del plazo anterior, un análisis que ha resultado en una nueva extensión de las medidas.

"La investigación de la revisión al vencimiento ha encontrado evidencias de que el dumping de las compañías chinas continuaría si las medidas (europeas) expiraran, lo cual tendría un efecto financiero negativo en la industria del acero europeo", explicó la Comisión en un comunicado.

Anti-dumping duties on imports of Chinese steel ropes and cables will continue.



