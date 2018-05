La UE quiere cubrir las necesidades alimentarias de China

Pekín (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) quiere cubrir las crecientes necesidades alimentarias de China, especialmente su enorme déficit en carne de vacuno y su mayor apetito por los alimentos orgánicos, dijo este viernes el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan.

El mercado chino tiene un déficit de ocho millones de toneladas de carne de vacuno, según dijo un responsable del sector a Hogan durante la visita que este ha realizado esta semana al gigante asiático.

La UE puede ser "una parte sustancial de este mercado", afirmó Hogan durante una rueda de prensa en Pekín al final de su viaje. Aunque esos 8 millones de toneladas superan a toda la producción de vacuno comunitaria, la Unión tiene un "interés significativo" en colmar al menos parte de ese déficit chino.

At the EU-SINO Meat Forum on the margins of SIAL Shanghai food trade fair, I welcomed the opening of the Chinese market for Beef from Ireland, and expressed hope that more EU member states will be approved in the coming months. #EUAgriPromo pic.twitter.com/SRgCzP24rE