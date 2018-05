Alemania urge a la UE a negociar con EEUU sin esperar a la exención arancelaria

Bruselas (EuroEFE).- Alemania propuso este martes empezar a negociar con Estados Unidos sobre sus relaciones comerciales con la Unión Europea (UE) incluso antes de haber logrado una exención total de los aranceles al acero y el aluminio para "evitar una guerra comercial". Esta postura contrasta con la posición de los líderes comunitarios, que descartan conversaciones hasta que la administración de Donald Trump no les garantice que los países miembros quedan fuera de la nueva normativa.

El ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, llamó a "adelantar conversaciones" con EEUU, incluso antes de obtener una exención total, para avanzar con la vista puesta en el hortizonte del 1 de junio: los aranceles volverán a entrar en vigor en esta fecha si el Gobierno de Donald Trump, como teme la UE, decide no prorrogar la exención al bloque comunitario.

