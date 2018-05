Gazprom evita la multa de la CE por sus acciones en el mercado de gas europeo

Bruselas (EuroEFE).- El gigante gasístico ruso Gazprom evitó este jueves la multa de la Comisión Europea (CE) por sus acciones en el mercado del gas de Europa Central y Oriental, pero deberá cumplir una serie de obligaciones legalmente vinculantes que ponen fin a las prácticas contrarias a la competencia detectadas por Bruselas.

Si la firma no respeta alguno de esos compromisos, el Ejecutivo comunitario podrá imponer una multa que ascenderá hasta el 10 % de la facturación global de la compañía, sin necesidad de tener que demostrar una infracción de las normas sobre competencia de los Veintiocho, informó la CE.

Entre los requisitos que Gazprom deberá cumplir para evitar la sanción económica y que permanecerán vigentes durante ocho años figura la desaparición de las barreras contractuales al libre flujo del gas, de forma que la empresa estará obligada a eliminar cualquier restricción impuesta a los clientes sobre la reventa transfronteriza de gas.

Además, deberá facilitar el suministro de gas a y desde partes de Europa Central y Oriental que aún están aisladas de otros Estados miembros de la Unión Europea por la falta de interconexiones, como sucede en las repúblicas bálticas y Bulgaria.

Igualmente, se establecerá un proceso "estructurado" para garantizar precios competitivos del gas, indicó la Comisión.

En ese sentido, los clientes "relevantes" de Gazprom contarán con un instrumento para asegurar que lo que pagan por el gas refleja el nivel de precios en los mercados "competitivos" de Europa Occidental, explicó Bruselas.

El gigante ruso tampoco podrá aprovechar su posición dominante en el suministro de gas en los países centrales y orientales de la UE ni utilizar los beneficios relacionados con las infraestructuras gasísticas que haya podido obtener de los clientes por haber explotado su postura mayoritaria.

El Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que esas obligaciones, combinadas, responden a sus preocupaciones sobre competencia y logran los objetivos de asegurar el libre flujo del gas en Europa Central y Oriental "a precios competitivos".

En abril de 2015, la CE acusó de manera oficial a Gazprom de supuesto abuso de su posición de dominio en los mercados de suministro de gas de varios países europeos.

Así, Bruselas manifestó sus sospechas de que el consorcio ruso incumplía la legislación comunitaria al buscar una estrategia global para dividir los mercados de gas en ocho Estados miembros (Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia).

De acuerdo con la Comisión, esa estrategia podría haber permitido a Gazprom aplicar precios más elevados por el gas en cinco de esos países (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia).

