Merkel: la UE quiere negociar aranceles con EEUU sin una "espada de Damocles"

Berlín (EuroEFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, manifestó este lunes la disposición europea a negociar con Estados Unidos en su disputa comercial, pero no con la "espada de Damocles" de un plazo para llegar a un acuerdo o sufrir aranceles punitivos.

Merkel hizo estas declaraciones en una intervención en el foro "Soluciones globales", un congreso ligado al G20 en el que defendió de nuevo su posición favorable a un comercio internacional "libre y justo" y "basado en normas".

"Se trata de encontrar la respuesta correcta" a la disputa comercial, argumentó la canciller, quien agregó que no se puede iniciar el diálogo con la amenaza sobre la mesa de que el 1 de junio se impondrán aranceles al acero y el aluminio europeos si no se logra antes un acuerdo.

La canciller aseguró que la Unión Europea (UE) está dispuesta a negociar, pero también está preparada para implementar "contramedidas" en el caso de que finalmente se Washington aplique aranceles punitivos contra los productos europeos.

Estas medidas han sido ya presentadas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), indicó Merkel, quien espera que no sea necesario aplicarlas.

La propuesta de la UE en esta disputa comercial es ofrecer ventajas a Estados Unidos, a cambio de una exención permanente de los aranceles al acero y al aluminio europeos.

Si finalmente se aplican, Bruselas apuesta por responder con la introducción de aranceles para productos típicamente estadounidenses como el whisky, las motos Harley-Davidson y los pantalones vaqueros.

