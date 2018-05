"Los aranceles no son razón para que la UE deje de negociar", según EEUU

París/Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- Estados Unidos cree que la Unión Europea (UE) no debería suspender las negociaciones sobre sus relaciones comerciales, entre las que se encuentra el futuro acuerdo de libre comercio entre ambos bloques (TTIP), pese a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio de la administración de Donald Trump, que entrará en vigor previsiblemente el próximo viernes.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó este miércoles que la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio no es razón para suspender las negociaciones con la UE, que ha hecho de esa cuestión una condición para sentarse a hablar.

En una intervención en el foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, Ross justificó la aplicación de medidas unilaterales por el "inmovilismo" para reformar el sistema comercial internacional, que a su juicio va contra los intereses de su país.

Looking forward to speaking at the #OECDForum this week and continuing our discussions with @USTradeRep Lighthizer and foreign ministers. https://t.co/ljJa7URrB1 — Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) 29 de mayo de 2018

Explicó que "puede haber negociaciones con o sin aranceles en vigor", en alusión a los que Estados Unidos ha amenazado con aplicar a partir del viernes a las entradas de acero y aluminio, entre otros de la UE.

Añadió que los europeos, por su parte, también aplican "muchos aranceles" a Estados Unidos.

Los países de la UE acordaron proponer conversaciones a Estados Unidos, pero sólo si Washington retiraba la amenaza de aplicar esos aranceles, de los que los europeos están exentos hasta el viernes.

El representante comercial estadounidense minimizó los efectos negativos en términos de subida de precios provocada por los nuevos aranceles. Para ilustrarlo, precisó que sumados todos representan "una fracción" de un punto de producto interior bruto (PIB).

También señaló que el impacto potencial para el precio de un automóvil, en el que el coste del acero es muy reducido, sería inferior al 1 %. "No veo que los fabricantes de coches vayan a cerrar", ironizó.

El realismo se impone en Europa

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, cree que no es realista esperar que EEUU no imponga cuotas o aranceles al acero y el aluminio europeos, una vez expire el plazo de la exención temporal, este viernes.

En un debate durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la comisaria se refirió a la relación comercial entre la UE y Estados Unidos, "cada vez más compleja", y se mostró pesimista acerca de los progresos que se podrán alcanzar en los últimos y decisivos días de contactos con Washington.

"Ojalá (pueda informarles sobre) una agenda positiva sin aranceles ni cuotas, pero de manera realista no podemos esperar eso", admitió ante los eurodiputados.

Malmström expresó su preocupación ante las "iniciativas unilaterales" que ha llevado a cabo Estados Unidos y señaló que se reunirá con el secretario de Comercio estadounidense en los márgenes de una reunión ministerial de la OCDE.

On my way to @OECD in Paris. Opportunity for bilateral meetings. Will be discussing steel and aluminium tariffs with @SecretaryRoss and overcapacity with @USTradeRep. The EU wants to be fully excluded from these tariffs and rather engage in a positive transatlantic trade agenda. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 30 de mayo de 2018

"Este será un momento importante, pero está claro que la decisión final la tomará el presidente (estadounidense Donald) Trump", indicó la comisaria.

Reiteró que la Unión Europea está dispuesta a hablar sobre cómo mejorar el clima comercial con Estados Unidos, una vez se confirme la exención a los aranceles.

Además, acusó a la administración Trump de haber utilizado esta amenaza para obtener no solo una cuota sobre las exportaciones futuras de acero y aluminio de la UE, "sino también garantías en el contenido y objetivos de la agenda bilateral y el acceso a los mercados".

"Viéndolo de forma realista, incluso si Estados Unidos decide no imponer aranceles, se puede esperar que ponga una cuota a las exportaciones de la UE", explicó la comisaria.

Malmström alertó de que una "cuota dura", que prohíbe exportaciones a partir de ciertos niveles, sería mucho más dañina para la industria europea que una suave, que impondría aranceles a las exportaciones que superen los volúmenes establecidos.

Por ello, las acciones que emprenderá la UE a partir del viernes dependerán de "la naturaleza y gravedad de las medidas sobre las exportaciones europeas".

Incluso si Trump opta por no imponer tasas a las exportaciones europeas y recurre al establecimiento de cuotas de aluminio y acero, la CE preparará medidas de "reequilibrio" que afectarán a productos procedentes de Estados Unidos, aunque a un nivel más bajo que si se aplicaran los aranceles.

Por Laura Zornoza y Ángel Calvo