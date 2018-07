La UE y Celac buscan estrechar lazos pese a las crisis en Nicaragua y Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y los 28 de la Unión Europea (UE) buscan profundizar en sus relaciones, al tiempo que intentan superar sus diferencias sobre las crisis en Nicaragua y Venezuela.

"Nuestra asociación está destinada a permanecer y a ser cada vez más profunda", enfatizó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, durante una intervención en la apertura del encuentro entre ambos bloques en Bruselas, donde participan en un encuentro de dos días.

"We share a common history but, above all, we share the same vision of the world, for our present and for our future" @FedericaMog opens the #EUCELAC Ministerial meeting pic.twitter.com/ox9kogT3Rk