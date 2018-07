Japón y la UE acuerdan crear la mayor zona económica abierta del mundo,

Tokio (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y Japón firmaron este lujnes en Tokio su Acuerdo de Asociación Económica, un pacto que liberalizará la mayor parte de sus intercambios comerciales y con el que ambas partes esperan impulsar sus economías, además de enviar un mensaje contra el creciente proteccionismo en el mundo.

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, y los presidentes de la Comisión Europea (CE) y del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, firmaron el documento en una ceremonia celebrada en la oficina del líder japonés en Tokio.

Interested in the opportunities of the #EUJapan trade deal for your country or home town? Check out our new interactive map & infographics - towns, cities around Europe that export to Japan: https://t.co/y47bbWopJs — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 16 de julio de 2018

Ambas potencias culminan así un largo proceso de negociaciones iniciado en 2013, aunque para la entrada en vigor del pacto aún son necesarios trámites parlamentarios a nivel nacional, un proceso que podría alargarse hasta 2019 y que Tokio y Bruselas se pongan de acuerdo sobre un fleco pendiente.

Se trata de un "ambicioso pacto comercial entre dos de las mayores economías del mundo" que constituye "un paso histórico", destacaron los tres líderes en una declaración conjunta tras firmar el documento.

Mensaje a favor del libre comercio

Con este acuerdo, Japón y la UE "envían un poderoso mensaje para promover el comercio libre y basado en reglas, y en contra del proteccionismo", señalaron los mandatarios de Japón y la UE, que también afirmaron que el pacto conllevará "crecimiento económico inclusivo" y "creación de empleo".

Hoy en día Japón y la UE están más cerca que nunca económica y políticamente", afirmó Tusk en una rueda de prensa en la que hubo varias alusiones indirectas a Trump después de que éste calificara a la UE de su "enemigo" en materia comercial.

"Estamos unidos en la defensa de un comercio libre y basado en normas justas. No se puede conseguir nada con el proteccionismo", dijo el primer ministro de Japón, país que también se ha visto afectado por la subida de los aranceles sobre el acero y el aluminio decidida por Trump.

With the signature of the Economic Partnership Agreement with Japan we are making a statement about the future of free and fair trade. The agreement puts fairness and values at its core. There is no protection in protectionism – and there is no unity where there is unilateralism. pic.twitter.com/4vMs7FcfWM — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 de julio de 2018

La llegada a la Casa Blanca del magnate neoyorquino, unida al "brexit" (futura salida británica de la UE), sirvieron de incentivo a Japón y la UE para sacar adelante un pacto comercial que se encontraba atascado hasta finales de 2016 después de tres años de arduas negociaciones en las que Tokio y Bruselas no lograban limar sus principales diferencias.

Una vez entre en vigor, el Acuerdo de Asociación Económica dará lugar a la mayor zona económica abierta del mundo, puesto que el país asiático y el bloque comunitario aglutinan el 40 % del comercio global y el 30 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

Ambas partes han sellado el acuerdo en un momento marcado por las tensiones comerciales entre Tokio y la Unión Europea con Estados Unidos, a raíz de las medidas proteccionistas aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

El tratado permitirá liberalizar el 91 % de las importaciones desde la UE hacia Japón y hasta el 99 % cuando se aplique en su totalidad, una actividad económica que actualmente supone unos 86.000 millones de euros y genera 600.000 empleos en los Veintiocho, según datos de la CE.

Japón es el segundo mayor socio comercial de los Veintiocho en Asia después de China, mientras que el bloque comunitario es el tercer socio global del país asiático por volumen comercial tras Estados Unidos y Pekín.

Asociación estratégica

Asimismo, la UE y Japón firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica, con el que ambas partes esperan profundizar su cooperación en aspectos como la defensa de los derechos humanos, temas culturales o la lucha contra el cambio climático.

En ese marco, las dos potencias han decidido reconocer mutuamente como "equivalentes" sus sistemas respectivos de protección de datos, lo que permitirá que los datos puedan circular de forma segura entre ambas.

We have a deal on mutual adequacy talks with Japan. This arrangement will create the world's largest area of safe transfers of data based on a high level of protection. Benefits for businesses, safety for the people. https://t.co/KvtDPHpbXl pic.twitter.com/H9EEhILTfm — Věra Jourová (@VeraJourova) 17 de julio de 2018

Al igual que en el ámbito económico, este acuerdo de adecuación mutua creará el mayor espacio mundial de transferencias seguras de datos, basadas en un alto nivel de protección de los datos personales.

"Japón y la UE ya son socios estratégicos. Los datos son el combustible de la economía mundial, y este acuerdo permitirá la circulación segura de datos entre nosotros en beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestras economías", destacó la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová.

Por Antonio Hermosín (edición: Desirée García)