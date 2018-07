G20: Más diálogo para aplacar las tensiones comerciales

Buenos Aires (EuroEFE).- Los ministros de Finanzas del G20 concluyeron el domingo su tercera reunión del año con una convicción: es necesario "intensificar" el diálogo entre sus miembros ante el innegable "aumento de las tensiones comerciales" a escala global.

"Reconocemos la necesidad de intensificar el diálogo y las acciones para mitigar los riesgos y fortalecer la confianza", se lee en el comunicado final que acordaron los altos representantes de la economía global, que también reconoció el comercio mundial como "motor del crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo".

#G20Argentina #LatestNews " #G20 puts forward menu of public policies to tackle challenges posed by the future of #work " https://t.co/B3TcNGQXYj

Los ministros de Finanzas expusieron que los riesgos económicos de corto y mediano plazo han aumentado. Así lo demuestran "las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas".

Por una política monetaria estable

Sobre los tipos de cambio, otro de los temas que mayores fricciones ha generado, las naciones del G20 manifestaron su intención de "comunicar claramente sus acciones de política macroeconómicas y estructurales", y un compromiso de que su política monetaria "seguirá asegurando la estabilidad".

La representación argentina, que este año ostenta la presidencia anual de la institución, definió el diálogo de las jornadas como "muy crudo y sincero", y explicó que en el club de países hay "mucha conciencia" de que la política monetaria de miembros como EE.UU. o la Unión Europea (UE) puede tener consecuencias negativas entre los emergentes.

En una rueda de prensa tras el encuentro, el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, declaró que apoya "la idea de que el comercio es importante para la economía global", aunque puntualizando que este "debe ser en términos justos y recíprocos".

Met with U.S. and international reporters on day 1 of #G20Argentina . We covered trade, security and economic growth. pic.twitter.com/pZPcE24BCM

Mnuchin afirmó que el texto había sido el más fácil de consensuar de todos los encuentros del G20 en los que ha participado en el año y medio que lleva en el cargo.

Proteccionismo, ¿inocuo o nocivo?

El estadounidense se mostró contrario a las advertencias que realizó en la reunión el FMI sobre los efectos negativos del proteccionismo, y expuso que no ven "ningún impacto significativo" en la economía de este asunto.

Además, restó importancia a los aranceles ya adoptados por su Gobierno, y opinó que habían sido medidas "muy específicas".

En contraposición, el comisario europeo de Finanzas, Pierre Moscovici, advirtió de la "ralentización" del crecimiento por esta tendencia de Estados Unidos y del "riesgo de una escalada" mayor entre bloques.

As trade tensions cast a shadow of uncertainty over the global economy, my meetings with international partners in Buenos Aires showed encouraging support for multilateral solutions. Europe will continue to work to build bridges, while firmly defending our interests. pic.twitter.com/dwhl9EHXX7