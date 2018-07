EEUU sigue adelante con la imposición de aranceles a la aceituna negra española

Washington (EuroEFE).- La Comisión de Comercio Internacional (ITC) de EE.UU. falló este jueves a favor de la imposición de aranceles a las importaciones de aceituna negra española, en un paso más hacia la ratificación de estos gravámenes.

"La ITC determinó que las aceitunas negras de España (...) son vendidas en EE.UU. a menos que su precio justo y son subsidiadas por el Gobierno de España", indicó la agencia estadounidense.

Después de la resolución final de la ITC, uno de los últimos capítulos en el proceso, el Departamento de Comercio deberá decidir si confirma la imposición de aranceles a la aceituna española, cuyas ventas en EE.UU. están valoradas en unos 70 millones de dólares anuales.

La decisión se produce un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordasen una tregua comercial, que sin embargo no ampara a la aceituna negra española.

Congratulation to President @JunckerEU & his team on achieving a significant breakthrough in their negotiations with the US President. Hopefully this will lead to improved trade relations between the EU and the US. #EUTrade pic.twitter.com/4S5StFuIRf